Il femminicidio di Caccamo, l'avvocato: "Indizi gravi, solo la verità darà giustizia a Roberta"

"Accompagniamo Roberta in questo ultimo viaggio e solo dopo ci concentreremo per darle giustizia e la pace che merita. Solo con la giustizia avrà la pace che merita". Lo ha detto Giuseppe Canzone, avvocato della famiglia di Roberta Siragusa, poco prima della celebrazione del funerale della ragazza uccisa a Caccamo.

"Dobbiamo lavorare per evitare che in futuro si ripetano cose del genere", ha poi sottolineato. E in merito alle indagini ha dichiarato: "Gli investigatori non stanno trascurando nulla, stanno raccogliendo elementi su elementi, c'è un quadro indiziario notevole e grave e spero presto si possa arrivare alla verità".

