Forte vento a Palermo e in provincia, alberi abbattuti a Palermo e in provincia

Vento con raffiche che raggiungono i 45 chilometri orari a Palermo e in provincia. In città un grosso e secolare albero si è spaccato a villa Sperlinga. Un enorme ramo lungo più di 10 metri a poca altezza da terra è piombato al suolo. L'area è stata delimitata. I tecnici comunali esamineranno l'albero per capire se c'è il rischio che cadano anche altre porzioni. Grossi rami sono caduti anche nella zona della Favorita e in via Sciuti. Diverse la chiamate ai vigili del fuoco.

Le immagini si riferiscono invece a Ficarazzi, dove in via Libertà un altro albero è stato abbattuto dalla forza del vento.

E a causa delle avverse condizioni meteo, con vento forte e pioggia, l’attività dello screening anti-covid alla Fiera del Mediterraneo di Palermo è stata oggi interrotta alle 16. La decisione è stata assunta sia per motivi di sicurezza, sia perchè l’alto tasso di umidità potrebbe alterare la sensibilità dei tamponi antigenici. Al momento dell’interruzione, erano stati eseguiti 830 tamponi con 52 positivi (7,27%). L'attività riprenderà regolarmente domani alle ore 8 per concludersi alle 20 (ultimo ingresso delle auto alle 18).

