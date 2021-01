Monreale in ginocchio per il Covid, l'arcivescovo Pennisi: "Fondamentale vaccinarsi"

Anche Monreale registra un netto aumento di casi Covid. Nel comune alle porte di Palermo c’è preoccupazione soprattutto perché il turismo si è praticamente azzerato e molte attività ne stanno risentendo.

La salvezza passa dalla vaccinazione e allora l’arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi lancia un appello: “È fondamentale vaccinarsi, solo così potremo sconfiggere questa pandemia. Molte attività stanno pagando a caro prezzo questa crisi, Monreale vive di turismo e il 2020 è stato un anno devastante. Si spera che in primavera possa esserci una ripresa ma l’unica via per uscirne è la vaccinazione”.

