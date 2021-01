A Palermo un girotondo simbolico per chiedere la riapertura di tutte le scuole

“Chiediamo chiarezza e soprattutto che le scuole di ogni ordine e grado vengano riaperte”. Manifestazione di genitori e docenti questa mattina a piazza Verdi, davanti al teatro Massimo di Palermo.

Un girotondo simbolico per chiedere al governo la riapertura di tutte le scuole: “La Dad non funziona - dice un’insegnante - la scuola in presenza è tutta un’altra cosa. La didattica a distanza fa emergere le divergenze sociali che già ci sono. Ci sono molti alunni che non hanno nemmeno i dispositivi e il wi-fi per collegarsi. Un’assurdità”.

