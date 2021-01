La campagna di screening per studenti e docenti in vista della riapertura delle scuole a Palermo prosegue ma non mancano i disagi e le proteste. All'istituto Perez, ad esempio, in tanti si sono radunati per effettuare il tampone, ma tra docenti, alunni e genitori di quest'ultimi si è venuto a creare un maxi assembramento che ha suscitato le lamentele dei presenti.

© Riproduzione riservata