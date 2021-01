A Palermo in fiamme nella notte una discarica abusiva in via Altofonte

Fiamme e cattivo odore la scorsa notte in via Altofonte a Palermo per un incendio di rifiuti. Alcuni rifiuti - anche ingombranti - sono stati dati alle fiamme. In via Altofonte (parte alta, vicino alla via Villagrazia) da mesi si è creata una discarica abusiva che va addirittura a lambire parte della carreggiata con gli autonomisti spesso costretti a fare delle vere e proprie gincane per evitare l’immondizia. La scorsa notte l’incendio che ha annerito e danneggiato anche un palo dell’illuminazione.

© Riproduzione riservata