Palermo, emergenza al cimitero dei Rotoli: aumentano ancora le bare in deposito

Le bare aumentano di giorno in giorno, un’emergenza senza fine al cimitero dei Rotoli a Palermo. Queste immagini sono state girate oggi e rispetto a qualche giorno fa nel deposito del cimitero palermitano le bare sono ancora aumentate.

Come è noto, l’emergenza è stata causata, principalmente, dalla carenza di posti salma, sia nei campi di inumazione sia nella indisponibilità di nicchie, che ha determinato un progressivo incremento delle bare a deposito.

Oggi si è anche svolto un consiglio di circoscrizione proprio all’interno del cimitero: “E’ davvero vergognoso - dice Fabio Costantino vicepresidente della settima circoscrizione - una situazione mai vista in altre città. Giorno dopo giorno si peggiora, il sindaco deve dimettersi per tutto questo. Ci sono anche bare covid all’interno del deposito, credo che si stiano raggiungendo livelli mai visti”. Bare anche negli uffici. Una situazione quasi irreale e che peggiora di giorno in giorno.

