Palermo ricorda Piersanti Mattarella a 41 anni dal delitto: l'omaggio al presidente "innovatore"

Omaggio stamane a Palermo, nel 41esimo anniversario dell’omicidio, a Piersanti Mattarella.

Una commemorazione 'scaglionata' per evitare assembramenti che si è protratta dalle 9.30 alle 11.30 circa. Momenti di silenzio e corone di fiori nel luogo dell’agguato, in via Libertà, davanti all’abitazione del presidente della Regione «dalle carte in regola».

Presenti i familiari, i figli Maria e Bernardo e i nipoti. A turno sono arrivati i rappresentanti delle forze armate, poi la Regione siciliana con gli assessori all’Economia e al territorio, rispettivamente il vice governatore Gaetano Armao, e Toto Cordaro. Quindi il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, i vertici delle forze dell’ordine, il prefetto Giuseppe Forlani e il sindaco Leoluca Orlando.

Breve cerimonia anche nella natia Castellammare del Golfo, nel cimitero comunale.

© Riproduzione riservata