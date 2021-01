Uno spartitraffico di rifiuti. In via Ducrot, a Palermo, nel quartiere Sperone. L’arteria è praticamente divisa in due carreggiate e due sensi di marcia differenti con un segmento di rifiuti. Una vera e propria discarica abusiva che questa volta è nata proprio al centro della strada. Frigoriferi, poltrone, cassette di legno e immondizia varia: nel quartiere Sperone l’emergenza rifiuti non è terminata e assume contorni “particolari”.

