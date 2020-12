Una fogna a cielo aperto - una sorta di geyser - fuoriesce da un tombino Amap in viale Aiace a Palermo, all'angolo di via Miseno. È la terza volta che, nel giro di pochi giorni, fuoriescono liquami nauseabondi che inondano tutta la parte bassa della via di Mondello.

