Palermo, viaggio tra i lavori e il traffico di viale Regione: 30 minuti per 1,5 km

Ore 14.05 a Palermo. Inizia il viaggio in auto da via Perpignano in direzione via Belgio, attraverso viale Regione Siciliana in piena ora di punta: un percorso che molti palermitani affrontano ogni giorno e che nelle ultime settimane è diventato quasi un’odissea.

La presenza di un cantiere che interrompe viale Regione Siciliana all’altezza di via Paternò, infatti, manda in tilt il traffico già intenso dell’ora di pranzo. Lo scenario è sconfortante e bisogna mettersi comodi.

Il traffico comincia dalla bretella laterale di viale Regione Siciliana, completamente bloccata. Il sottopasso di via Leonardo da Vinci è invece assediato dalle auto che procedono a passo d’uomo. Il risultato? 1.5 km in 30 minuti.

