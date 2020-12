Protezioni e cautele sì ma senza rinunciare a parenti e shopping: così Palermo si prepara al Natale

Un Natale in arrivo, tra le vie del centro di Palermo proseguono le compere e qualcuno ha già fatto progetti per le feste. “Mi vedrò solo con mia figlia, mia nipote e mio genero con i quali ci siamo frequentati in tutto questo periodo con grande attenzione”, racconta Donato.

“Faremo il tampone, ma avendo un grande tavolo a casa saremo più che distanziati, mi sembra una cautela sufficiente”. Rispetto invece alle misure restrittive per limitare i contagi, Donato commenta: “Dobbiamo capire che dobbiamo volerci bene e proteggerci. Rispettiamo le indicazioni del governo: il minimo per tutelare la salute nostra, dei nostri amici e delle nostre famiglie”, si appresta poi a proseguire i suoi acquisti, perché, dice, “cerco il più possibile di fare regali per aiutare i commercianti e far piacere agli amici”.

Alessandra invece comincia a celebrare le festività proprio da domani, il giorno dedicato a Santa Lucia, preparando le arancine in diretta Facebook con la sua associazione. “Dobbiamo assolutamente seguire le regole per salvaguardare tutta la comunità ”, aggiunge, “e quindi in casa non più di 6, distanziamento, mascherine. In questi giorni ho anche invitato degli amici a vedere un film a casa, ma distanziati con le mascherine e le finestre aperte. Un po’ di pazienza, ci mettiamo le giacche e stiamo tutti più tranquilli”. A passare il Natale con i nonni è invece Flora, con mascherine e a distanza, “sacrificherò i soliti incontri delle feste, con giocate e quant’altro”, dice Flora, che condivide le restrizioni eccezion fatta “per il divieto di spostamento tra i comuni, perché penalizza chi effettivamente ha parenti altrove”. E rispetto ai regali commenta: “Di meno quest’anno, ma ho comunque fatto qualche acquisto”. Per i palermitani, tanto abituati ai grandi festeggiamenti, quello del 2020 sarà dunque un Natale "in piccolo", in modo da non correre rischi.

