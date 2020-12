L’area covid-19 dell’aeroporto “Falcone-Borsellino” di Palermo è pronta per accogliere i tanti passeggeri che arriveranno in Sicilia e che dovranno sottoporsi al tampone. “Un percorso ben delineato e con poca attesa per i passeggeri” dice l’ad della Gesap Marco Scalia. Nel video tutte le tappe del percorso covid dell’aeroporto palermitano.

