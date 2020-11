Palermo, al via i lavori per riqualificare l'ex ospedale militare

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, stamattina ha dato il simbolico inizio alle opere di riqualificazione dell'ex ospedale militare di Palermo, all'interno della Caserma "Michele Ferrara" di corso Calatafimi.

I lavori, dal valore di 7,2 milioni di euro finanziati da Regione Siciliana e Agenzia del Demanio, sono propedeutici alla creazione di un nuovo Polo direzionale per l'Arma dei carabinieri.

Presenti in cantiere il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il generale di Brigata Rosario Castello, comandante della Legione carabinieri Sicilia; il colonnello Arturo Guarino, comandante provinciale carabinieri Palermo; il provveditore interregionale Opere pubbliche per Sicilia e Calabria Gianluca Ievolella, il responsabile della Direzione generale Sicilia dell'Agenzia del demanio Vittorio Vannini.

"Siamo davvero contenti, con l’assessore Falcone commentavamo quanto sia importante la collaborazione istituzionale - ha sottolineato Musumeci -. Faccio un apprezzamento all’Arma per aver scelto il recupero di plessi appartenenti a quasi cento anni fa ma che possono essere a tutti gli effetti rifunzionalizzati e destinati a compiti istituzionali. È un polmone straordinario, c'è un parco che fa davvero invidia".

"È un modo per dire grazie all’Arma dei Carabinieri per il contributo alla rigenerazione urbana della città - ha affermato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -. È uno spazio meraviglioso. Tutti i palermitani sono passati da qui per le visite mediche in occasione delle chiamate di leva. Adesso l'impianto viene riaperto e questa è una conferma ulteriore di come la collaborazione di tutti produce questo risultato. È un giorno importante".

Nell’area verrà adibito il tutto per ricevere alcuni assetti dell’Arma dei Carabinieri che oggi sono sparsi nel territorio cittadino: "È un passo in avanti per l’Arma, per i cittadini e per la riqualificazione di quest’area - ha detto il comandante della Legione carabinieri Sicilia, Rosario Castello - . Inoltre ci sarà anche un risparmio da parte dello Stato perchè lasceremo degli immobili per i quali oggi paghiamo delle locazioni passive, quindi un’iniziativa ottima per tutti".

© Riproduzione riservata