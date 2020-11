Ecco le prime immagini davanti alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando dove oggi si è consumata una terribile tragedia. Una bimba di 10 anni, Marta Episcopo della prima I, è morta dopo essersi accasciata. Sul posto, come è possibile vedere dal video, sono intervenuti i carabinieri per far luce su quanto accaduto.

