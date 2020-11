Un violento nubifragio si è abbattuto su Termini Imerese, in provincia di Palermo. Ad essere stata colpita in particolar modo la parte bassa della città dove, tra via Salemi Oddo e via Libertà, alcune auto sono rimaste intrappolate dall'acqua.

Decine le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti di abitazioni e magazzini.

