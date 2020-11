Domenica di negozi chiusi a Palermo, poca gente a passeggio: "Così si apprezza la città"

Un’atipica domenica in centro città a Palermo: poca gente a passeggio, anche per il maltempo, e i negozi chiusi.

“Sicuramente l’inverno è arrivato, l’atmosfera creata dal covid, la paura, la tensione giocano a sfavore della passeggiata per i negozi, a maggior ragione se sono chiusi, ma non si può rinunciare a un giro in via Libertà”, dice Germana, che munita di ombrello, sotto la pioggia, percorre le vie del centro insieme all’amica Carla, che commenta: “L’economia deve girare, è triste soprattutto per questa gente che deve portare il pane a casa”.

“Sicuramente fa strano vedere i negozi chiusi”, dichiara poi Anna, “però penso che sia giusto che la domenica ci si riposi, e che si riposino anche le persone che lavorano negli esercizi commerciali”. “Si può apprezzare anche la bellezza delle nostra città così: libera e a passeggio”, conclude Emanuela.

Video di Virginia Castaldi

