Screening alle elementari a Palermo, il video dei tamponi all'istituto "Di Vittorio"

Partito lo screening Covid nelle scuole elementari di Palermo. All’Istituto Comprensivo Di Vittorio l’indagine diagnostica sui giovani studenti è andata avanti fino a pomeriggio inoltrato: oltre 250 i tamponi effettuati a bambini e ragazzini della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

“Devo dire che abbiamo avuto una risposta notevole delle famiglie, che hanno accettato il nostro invito a effettuare lo screening”, commenta la dirigente scolastica Angela Mirabile. Infatti ai cancelli sono in tanti in attesa di essere chiamati per il tampone, all’interno della grande aula intanto i bambini, alcuni con un po’ di paura stringendo la mano di un genitore, si sottopongono al test.

“È un’iniziativa che ci da ancora più senso di sicurezza all’interno delle scuole”, continua Mirabile, “è importante, visto che noi in quanto scuola primaria svolgiamo le nostre attività in presenza”. Finora nessun esito positivo: “mi conforta molto, significa che il lavoro incessante di attivazione e monitoraggio dei protocolli che abbiamo fatto finora ha dato i suoi frutti”, conclude Mirabile.

Oltre duemila tamponi sono stati eseguiti oggi negli screening rivolti al mondo della scuola nelle diverse postazioni realizzate dall’Asp di Palermo. Il numero maggiore si è registrato, come al solito, alla Fiera del Mediterraneo con 1.025 tamponi e 47 positivi, che poi si sono sottoposti al molecolare, mentre al Drive In di Cefalù un solo positivo e 170 i tamponi effettuati.

Oggi ha preso anche il via lo screening organizzato direttamente negli Istituti scolastici di città e provincia. Le dieci squadre dell’Usca scuola hanno effettuato i tamponi a tutti gli studenti, che con il consenso dei genitori, hanno aderito su base volontaria al test. All’Istituto Pirandello lo screening è terminato nel tardo pomeriggio inducendo ad integrare i medici presenti con altri professionisti.

Nei 4 Istituti oggi coinvolti nell’iniziativa realizzata in collaborazione con le locali Amministrazioni comunali ed i Dirigenti scolastici sono stati 9 i casi di positività (che sono stati sottoposti a tampone molecolare come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva) e 1.088 i tamponi rapidi effettuati, così ripartiti:

• Istituto Comprensivo Di Vittorio 300 tamponi – 4 positivi (sottoposti a tampone molecolare per la verifica definitiva);

• Istituto Comprensivo Scelsa 190 tamponi – 0 positivi;

• Istituto Pirandello 380 tamponi – 5 positivi (sottoposti a tampone molecolare per la verifica definitiva);

• Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini 218 tamponi – 0 positivi.

Il numero complessivo dei tamponi effettuati, pertanto, nella giornata di oggi negli screening rivolti al mondo della scuola è di 2.283 tamponi e 57 positivi. L’attività proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario, già comunicato in precedenza, che qui, comunque, viene riportato ed al quale si aggiunge il Drive In della Fiera del Mediterraneo, attivo sette giorni su sette:

1) VENERDI’ 20 NOVEMBRE

• Istituto Comprensivo Abba Alighieri

• Istituto Comprensivo Silvio Boccone

• Istituto Vittorio Emanuele III

• Istituto Karol Wojtyla

• Scuola Media Giovanni Meli di Cinisi

• Drive In (ore 10-16) a Cefalù per le scuole del comprensorio, nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”, Strada Settentrionale Sicula.

2) SABATO 21 NOVEMBRE

• Istituto Mattarella-Bonagia

• Scuola Renato Guttuso di Carini

• Drive In (ore 10-16) a Cefalù per le scuole del comprensorio, nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”, Strada Settentrionale Sicula.

3) DOMENICA 22 NOVEMBRE

• Drive In (ore 10-16) a Cefalù per le scuole del comprensorio, nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli”, Strada Settentrionale Sicula.

IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA SETTIMANA SARA’ INTEGRATO CON LE SCUOLE DELLA PROVINCIA

4) LUNEDI’ 23 NOVEMBRE

• Istituto Montegrappa/Sanzio

• IC Alessandra Siragusa

• Istituto Maneri Ingrassia

• Istituto Borgese

5) MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

• Istituto Rita Levi Montalcino

• Istituto Scinà Costa

• Istituto Giuliana Saladino

• Istituto Leonardo Sciascia

6) MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

• Istituto Uditore Setti Carraro

• Istituto Amari Roncalli Ferrara

• Istituto Sferracavallo Onorato

• Istituto Alberigo Gentile

7) GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

• Istituto Giovanni XXIII

• Istituto Falcone

• Istituto Antonio Ugo

• Istiututo Florio/SanLorenzo

8) VENERDI’ 27 NOVEMBRE

• Istituto Comprensivo Politeama

• Istituto Comprensivo Manzoni Impastato

• Istituto Comprensivo Cruillas

Ogni venerdì verrà comunicato dall’Asp il programma degli interventi delle USCA Scuola negli Istituti del territorio.

