False Onlus per trasporto emodializzati, 6 arresti a Palermo: "Aveva la qualifica solo formalmente"

False onlus per trasporto degli emodializzati a Palermo nascondevano in realtà attività d’impresa gestita da pregiudicati. L’inchiesta della procura di Palermo e della guardia di finanza ha alzato il velo sulla truffa dei trasporti di pazienti per conto dell’Asp. I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip nei confronti di sei persone accusate tra l’altro di falso, associazione a delinquere, truffa allo Stato e frode nelle pubbliche forniture.

"L'indagine è stata avviata nei confronti di una Onlus che solo formalmente aveva la qualifica ma di fatto svolgeva una attività di impresa. L'associazione, anche se formalmente amministra da un incensurato, era riconducibile a pregiudicati che non potevano ricevere le certificazioni Antimafia", ha dichiarato il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo polizia economica finanziaria della guardia di finanza.

"Presentando documentazione fittizia già dal 2012 era inserita nell'elenco di chi poteva ottenere i finanziamenti", ha dichiarato.

