Una nube nera si è alzata, nel pomeriggio, nella zona di via Notarbatolo a Palermo. Un incendio si è sviluppato in un'autocarrozzeria. Sul posto, come mostrato nel video, in via Antonino Pecoraro, angolo via Mario Rapisardi sono diverse squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme.

© Riproduzione riservata