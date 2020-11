Rifiuti, una discarica a abusiva con scarti di ogni genere in via Salerno a Palermo

Una discarica abusiva in via Salerno a Palermo, angolo viale Michelangelo. Rifiuti ingombranti, materiali di risulta, scarti di potature, un frigorifero, un materasso e persino una poltrona.

L'azienda che gestisce i rifiuti, la Rap, ha deciso di usare il pugno duro contro alcuni dipendenti responsabili di atteggiamenti ostruzionistici che hanno rallentato o impedito del tutto la raccolta della spazzatura in città complici le numerose assenze dopo il focolaio di coronavirus scoppiato in azienda, con una carenza d'organico del 40-50% tra malattia, legge 104, quarantena e qualche altra assenza sospetta.

Intanto Regione e Comune lavorano per stipare altri rifiuti nella sesta vasca, in attesa della fine dei lavori sulla settima che dovrebbe risolvere per qualche anno i problemi di conferimento dei rifiuti.

Video di Marco Gullà

