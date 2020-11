Nuove misure anti-Covid a Palermo, Orlando: "Allarmante l'aumento dei contagi"

Maggiori restrizioni affinché non si arrivi ad uno scenario da "medicina di guerra". Le ha annunciate il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso di una conferenza stampa in diretta.

"Invito i cittadini a stare a casa - Siamo alla possibile vigilia di una tragedia - ha detto il primo cittadino -, vorrei evitare un allarmismo generale". Ed ha aggiunto: "Come Giunta comunale abbiamo dato disposizione ai dirigenti di realizzare dei piani per il massimo possibile di smart working al Comune".

Per quanto riguarda le norme di contenimento sul territorio comunale ha specificato il "divieto di stazionamento in tutte le aree, già indicate nel precedente provvedimento, centro storico, quartiere Politeama e Libertà, che sarà in vigore tutti i giorni dalle 16 alle 22 e l’intera giornata di sabato e di domenica. In queste ore e in questi giorni quindi sarà possibile soltanto passeggiare ma non fermarsi o stazionare".

Il divieto, inoltre, sarà esteso il sabato e la domenica a tutte le ore anche a tutte le zone costiere e a tutte le spiagge: "Da Sferracavallo sino ad Acqua dei corsari non sarà possibile stazionare sulla spiaggia - ha precisato Orlando -. In pratica sarà possibile soltanto camminare ma non fermarsi". L’ordinanza dovrebbe essere firmata a breve ed essere operativa "già da venerdì prossimo".

