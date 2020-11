Paura in una scuola di Palermo. Il controsoffitto di una stanza della scuola media Garibaldi di via Delle Croci, nel centro città, è crollato intorno alle 13. All’interno non c'era nessuno. Sul posto i vigili del fuoco. Panico tra i docenti e gli alunni, allarmati dal fragore provocato dal crollo.

