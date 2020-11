Musica e cibo insieme tra le vie di Palermo per combattere chiusure e lockdown

Sono tanti i modi in cui i lavoratori stanno cercando di reagire alla crisi in questi giorni: piazze occupate dai manifestanti, flash mob e sit in, e infine il mutuo aiuto. Alla Vucciria ha infatti preso luogo il concerto del “Presti Brothers trio”, in uno dei tanti ristorantini che popolano via Maccheronai: una formula classica, quella della musica e della ristorazione insieme, ma che nel periodo attuale assume un valore in più.

“Visto che i teatri e i luoghi più importanti in cui suonare sono stati chiusi, la ristorazione e la musica possono unirsi per darsi una mano a vicenda”, dice infatti Alessandro Presti, noto trombettista jazz. “Dalla voglia di aiutarsi tra clienti, musicisti e ristoratori è nata l’idea di questo mutuo soccorso”, dichiara poi Pippo Pitarresi, titolare di uno dei ristoranti, “attraverso la musica noi cerchiamo di promuovere la nostra attività e allo stesso tempo diamo modo ai musicisti, dato il momento difficile, di lavorare”. Certo è che investire ulteriore denaro, diretto ai musicisti, per tirare avanti, non è una soluzione ovvia per molti esercenti, ma come afferma Pitarresi: “La musica aiuta a creare un’atmosfera gradevole accolta benevolente dai clienti e aiuta anche a riempiere il locale”. “Un connubio che funziona e che suggerisco ad altri ristoratori”, conclude.

