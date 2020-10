Coronavirus, tamponi rapidi a Palermo: ore di attesa al drive-in

Ore di attesa per poter usufruire del servizio "drive-in" per i tamponi rapidi a Palermo. Le auto in fila nei pressi della Fiera del Mediterraneo sono più di quelle di ieri, giornata di avvio dell'iniziativa.

I palermitani, però, non si scoraggiano e con pazienza aspettano in auto di poter accedere al servizio per il tracciamento del Coronavirus. Lo ritengono necessario, uno scopo che giustifica l'attesa. "L'importante è raggiungere lo scopo", dice una cittadina in fila. "Lodiamo l'iniziativa - aggiungono altri - il turno ci sta".

Video di Marco Gullà

