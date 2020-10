Palermo, autolovaggio abusivo in via Umberto Giordano: scatta il sequestro

Operazione della guardia di finanza che ha sequestrato a Palermo un autolavaggio totalmente abusivo che attingeva l’acqua da un pozzo comunale all’interno di un’area adibita a parcheggio in via Umberto Giordano.

Il titolare, come si legge in una nota delle fiamme gialle, non è stato in grado di esibire la documentazione necessaria a svolgere l’attività commerciale, la dichiarazione Scia e l’Autorizzazione Unica Ambientale.

I finanzieri hanno proceduto al sequestro penale del pozzo, del locale e delle attrezzature trovate al suo interno. È stato inoltre denunciato il titolare dell’autolavaggio, D.A., quarantenne palermitano - alla locale Procura della Repubblica per il reato di omessa domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali previsto dagli articoli 124-125 del T.U. Ambiente (D. Lgs. 152/2006).

© Riproduzione riservata