Antonio Cacciatore, 73 anni, di Palermo è morto in un incidente stradale in via Sacco e Vanzetti a Palermo. L’uomo stava attraversando la strada quando un giovane di 27 anni a bordo di una Fiat Cinquecento lo ha travolto. Il pensionato è morto sul colpo. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale.

