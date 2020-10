Palermo, riparte la Dad nelle scuole: "Ci adeguiamo ma meglio in presenza"

Didattica a distanza "per non meno del 75 per cento" di tutti i licei. È la disposizione del nuovo Dpcm e che già da questa mattina ha fatto nuovamente cambiare veste alle scuole siciliane. Scuole senza studenti e professori che come già successo nello scorso anno scolastico, iniziano la didattica a distanza.

“Dobbiamo adeguarci - dice una professoressa del liceo Danilo Dolci di Palermo - abbiamo lavorato molto e devo dire che non è facile, però siamo riusciti a tenere le prime lezioni e proviamo in ogni modo ad andare avanti”.

“Non l’abbiamo presa benissimo, meglio la scuola con le presenze - dice Matteo Croce, dirigente scolastico del Dolci - ma dobbiamo rispettare il nuovo Dpcm e ordinanza regionale. Chiediamo però solo più chiarezza”.

