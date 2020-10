Neonata positiva al Coronavirus abbandonata a Palermo, i medici: "Sta bene, è stata affidata a noi"

Ha lasciato la figlia neonata all'ospedale dei bambini a Palermo e dopo l'esito positivo del tampone non è più tornata a prenderla. Una storia straziante che arriva dall'ospedale Di Cristina.

"La bimba è arrivata il 12 ottobre con sintomatologia febbrile - spiega una dottoressa dell'ospedale - Dopo il tampone, l'accompagnatore ha messo firma ed è andato via. Quando abbiamo avuto il responso del tampone, abbiamo richiamato chi l'ha accompagnata. La bimba però è tornata con un'altra signora che poi ha pensato bene di lasciarla in ospedale ed andare via. il Tribunale dei minori l'ha affidata al dottore Giordano che è il direttore delle Malattie Infettive".

"La bimba sta bene - spiega un altro medico - inizialmente aveva una sintomatologia respiratoria, in realtà da diversi giorni clinicamente è guarita. Rimane per ora affidata alle nostre cure. Da noi, su 26 malati che abbiamo avuto ricoverati fino a ora, soltanto 4 hanno avuto complicanze più impegnative ma nessuno è finito in rianimazione".

© Riproduzione riservata