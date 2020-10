Funerali di Lello Sanfilippo, il commosso saluto di Palermo sulle note degli "Earth, Wind & Fire"

Si sono svolti nello spazio esterno del Roosevelt a Palermo i funerali dell’editore di Radio Time, Lello Sanfilippo. Tanti gli amici, parenti e conoscenti che hanno voluto dare un ultimo saluto al noto editore.

Dopo la funzione, durata circa 45 minuti, i dipendenti di Radio Time assieme ad alcuni amici, come si vede dal video, si sono radunati dove ha sede la radio e hanno ricordato Lello Sanfilippo sulle note di un brano del gruppo musicale "Earth, Wind & Fire". Applausi e commozione per Sanfilippo morto per infarto all’età di 57 anni.

