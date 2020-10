“A Palermo stiamo lavorando intensamente per garantire posti a tutti i malati covid, al momento stiamo fronteggiando l’emergenza”. A parlare e’ Daniela Faraoni, direttore Asp Palermo. “I casi stanno aumentando in tutto il mondo, non solo in Sicilia. Avremo altri 40 posti covid in una struttura di Castelbuono, insomma non ci stiamo facendo trovare impreparati”. Nel video l‘intervista a Daniela Faraoni.

