Coronavirus, il commissario per l'emergenza Costa: "Palermo pronta alla seconda ondata"

“Palermo si sta facendo trovare pronta alla seconda ondata di Covid”. Parola del commissario ad acta per l’emergenza da Covid per l’area metropolitana di Palermo, Renato Costa.

“Professionisti e uomini pronti ad affrontare questa emergenza sanitaria – dice Costa a gds.it – i nostri ospedali si sono sacrificati molto per dare spazio ai malati covid e per non abbandonare gli altri pazienti. Speriamo che si possa arginare questa tipo di ondata ma sono certo che con questi numeri possiamo contenere il virus e soprattutto non andare in affanno. Tutto questo sta comunque avvenendo per la complicità di chi ha comportamenti irresponsabili, questa è la vera criticità che abbiamo. Se ciò non avverrà, se la gente non sarà responsabile, un nuovo lockdown sarà inevitabile”.

Video di Marco Gullà

© Riproduzione riservata