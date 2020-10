Partinico, sequestrati oltre 70 mila articoli non a norma

Sequestrati 70.705 articoli non a norma posti in vendita all’interno di un’attività commerciale a Partinico e gestita da soggetti di etnia cinese, da poco attiva.

I militari, nel corso dell’ispezione all’interno dei locali commerciali, hanno trovato, sugli scaffali espositori destinati alla vendita, migliaia di articoli per la casa, materiale di cancelleria, bigiotteria e prodotti di vario genere non alimentare, risultati privi del marchio CE e/o sprovvisti delle indicazioni minime in lingua italiana previste dalla norma quali, ad esempio, le informazioni relative ai materiali utilizzati per la composizione, alle istruzioni, alle eventuali precauzioni ovvero alla destinazione d’uso utili ai fini della corretta fruizione e della sicurezza del prodotto.

Il rappresentante legale della società, W.Y. di 40 anni, è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.

© Riproduzione riservata