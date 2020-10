Bellolampo, l'allarme della Rap: "Senza discarica da più di un anno, rischiamo emergenza"

"Da domani poteva esserci un’emergenza rifiuti nella città di Palermo. Siamo senza discarica da più di un anno, nel corso del quale abbiamo visto di tutto e di più. Mi piacerebbe attuare quello che avevo proposto un pò di tempo fa, ovvero provare a portare qui dentro dirigenti di altre istituzioni per 'sporcarsi le mani con i rifiutì, per capire cosa significa amministrare la Rap in un contesto come Palermo". Lo ha detto il presidente della Rap, Giuseppe Norata, parlando delle questione relativa alla discarica di Bellolampo, a Palermo. "Oggi c'è un accumulo di rifiuti importanti nella discarica - ha spiegato -. Con l’apertura della sesta vasca possiamo riuscire a depositare per circa 6-8 mesi (25 mila tonnellate di rifiuti subito, che potrebbero arrivare a 140). Tra poco avremo anche un incontro con la Regione Siciliana con l’ingegnere Foti per discutere di questa questione e abbiamo un progetto per depositare a Bellolampo. Noi siamo fiduciosi, vedremo cosa proporrà la Regione".

"Noi non possiamo accettare qualsiasi proposta che ci verrà avanzata dall’Amministrazione regionale, perchè talune ci fanno aumentare i costi", ha aggiunto il direttore della Rap, Roberto Li Causi. "La soluzione che abbiamo proposto fa risparmiare 2 milioni dei famosi extra costi - ha sottolineato -. E’ da giugno che chiediamo di aumentare i conferimenti, sennò andiamo in difficoltà. Ecoambiente e Trapani servizi hanno chiuso ad agosto e abbiamo chiesto la sostituzione; adesso ci hanno ridato la discarica di Alcamo. Questi due impianti ci consentivano di portare fuori oltre 400 tonnellate, adesso no".

