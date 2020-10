Incendi e scirocco a Palermo, fiamme nella zona del Forum: paura e disagi in autostrada

Gionata di scirocco e di incendio a Palermo e provincia. Fiamme vicino il centro commerciale Forum, a Brancaccio, con i vigili del fuoco in azione. Il rogo ha interessato anche l'autostrada, con la Palermo-Catania (direzione capoluogo etneo) chiusa e poi riaperta. Problemi anche per il Giro d'Italia, con alcuni elicotteri che non sono potuti partire a causa del vento, del fumo e anche del "traffico" dei canadair impegnati in zona.

Diversi incendi divampati a Montelepre, Cinisi e Partinico; un rogo è ancora attivo a San Martino della Scale. Da questa mattina sta intervenendo un elicottero della forestale. Altri incendi a Montelepre, Cinisi e Partinico. I vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti anche per un incendio nei pressi dello svincolo di Santo Stefano di Camastra sull'autostrada Palermo-Messina.

Video di Piero Longo

