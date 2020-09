Articoli per fumatori venduti senza autorizzazione, multe e sequestri a Carini

Oltre 106.844 articoli per fumatori (tra cartine e filtri atti alla realizzazione delle sigarette da fumo) sono stati sequestrati dai finanzieri della tenenza di Carini in due negozi gestiti da cinesi. I prodotti erano messi in vendita senza l'autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed evadendo l’imposta.

I prodotti - privi dei titoli autorizzativi e per i quali non è stato effettuato il pagamento delle accise - erano messi in vendita ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello praticato dai rivenditori autorizzati.

La merce è stata sequestrata e ad ogni trasgressore sarà inflitta una multa che va da un minimo di 5 mila euro fino ad un massimo di 10 mila euro. Sono stati segnalati alla competente Agenzia Dogane e Monopoli per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale.

