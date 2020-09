Palermo, il nuovo rettore del Convitto è Concetta Giannino: "Lezioni in sicurezza"

Al Convitto nazionale Giovanni Falcone, per la prima volta nella storia del glorioso istituto, il rettore è donna, la dirigente scolastica Concetta Giannino.

Cettina Giannino, pedagogista di formazione, giunge al Convitto con un notevole bagaglio di esperienza, sia come docente, sia come dirigente.

In un momento particolare e delicato come quello attuale per la scuola, la dirigente scolastica afferma di essere sicura e fiduciosa sul futuro: “Lavoriamo in totale sicurezza e sanifichiamo continuamente l’ambiente, siamo sulla strada giusta e vogliamo solo garantire i nostri studenti e docenti”.

