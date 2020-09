Riparte il Gonzaga di Palermo, il direttore: "Rientro a scuola in sicurezza"

Oggi si è concluso l’ingresso delle classi all’Istituto Gonzaga di Palermo, cominciato l’8 settembre con quelle dell’International School, e in totale oggi sono 915 gli alunni che hanno potuto ricominciare la scuola in presenza e in tutta sicurezza.

“La gioia dei bambini e dei ragazzi ci ha motivato a predisporre le misure per permettere il rientro a scuola in sicurezza”, racconta Padre Vitangelo Carlo Maria Denora, direttore dell’istituto. “Siamo in un grande campus, con ampi spazi esterni, abbiamo facilmente potuto creare nuovi ambienti didattici e organizzare i flussi degli studenti”.

“Abbiamo un nuovo campo di calcio”, continua il direttore, “ogni scuola ha il suo ingresso differenziato e gli ambienti didattici interni sono stati organizzati in modo da utilizzare oltre il metro di distanza. Abbiamo inoltre istituito una copertura tecnologica a 360 gradi nell’istituto, in modo che i ragazzi possano connettersi con i loro tablet dati in dotazione e svolgere la didattica all’esterno in connessione con il lavoro delle classi. Il nostro vademecum si chiama ‘scuola sicura di me’, e vuole tenere insieme la preoccupazione per la sicurezza e la protezione della salute, insieme alla caratteristica forte del nostro progetto educativo che è la cura di ogni persona. Far ripartire la scuola è un gesto di futuro e speranza di cui abbiamo tutti bisogno”, conclude.

Video di Virginia Cataldi

