Esercito pronto al disinnesco della bomba a Palermo, Orlando: "Grande operazione di messa in sicurezza"

È stata completata l'operazione di allontanamento dei cittadini residenti nella zona di Palermo evacuata per permettere il disinnesco, da parte dell'esercito, della bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, trovata al porto.

"Sono otto mila i palermitani che si sono quasi tutti volontariamente allontanati - dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -. Ci sono invece sessanta cittadini che hanno chiesto assistenza e sono stati trasportati con pullman dell'Amat allo Stadio".

Predisposta anche l'accoglienza al Palamangano Uditore e al Palaoreto nel caso in cui, per numero o per condizioni meteo, lo Stadio non dovesse essere sufficiente. Anche a Piazza Sturzo è presente un punto di riferimento all'aperto per eventuali emergenze e operativo il centro di coordinamento alla Prefettura.

Il sindaco ha anche espresso il suo apprezzamento nei confronti dell'esercito per questa grande operazione di messa in sicurezza.

