Palermo, primo giorno di asilo per bimbi e genitori: "Preoccupati ma si doveva ripartire"

“Siamo preoccupati ma in qualche modo si doveva ripartire”. Primo giorno di asilo oggi a Palermo per tanti bambini e per i loro genitori. In totale sono 870 le bambine e i bambini da zero a tre anni che sono tornati ad occupare i banchi suddivisi in 26 asili e nel Centro bambini e famiglie. Mentre sono 1.034 quelli che lo faranno in una età compresa tra i tre e i sei anni, suddivisi nelle 15 scuole dell’infanzia dell’amministrazione cittadina.

Alcuni asili garantiranno un orario di apertura dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14.00, altri invece proseguiranno il servizio fino alle 15,30. Nonni e genitori emozionati per il ritorno dei loro piccoli a scuola: “Siamo un po’ preoccupati ma in fondo i nostri piccoli dovevano tornare a scuola. Siamo comunque molto contenti perché oggi è un grande giorno”.

Quest’anno, come prevedono i protocolli e le linee guida nazionali per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, ad accompagnare i figli ai servizi educativi potrà essere una sola persona. Il momento dell’accoglienza avverrà seguendo tutte le precauzioni previste, con postazioni installate preferibilmente in spazi esterni, ingressi scaglionati, presidi per l’igienizzazione delle mani. Educatrici, insegnanti e tutto il personale saranno dotati di mascherine e visiere trasparenti al contrario di bambine e bambine minori di sei anni, per i quali è sconsigliato l’uso delle mascherine.

