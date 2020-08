Vandali alla Montalcini di Palermo, la preside: "La scuola non è sentita come un bene comune"

"Iniziamo l’anno in un modo abbastanza classico. Sono entrati dei vandali che hanno divelto le finestre, spaccato vetri e vandalizzato la scuola utilizzando gli estintori a polvere che erano stati appena ricaricati”, racconta la preside Marina Venturella, “capite bene che dopo che la scuola era stata pulita e dopo che avevamo iniziato a predisporre i banchi per l’ingresso dei bambini, ritrovarci in una situazione del genere è fastidioso, snervante e ci fa riflettere sul fatto che la scuola non è sentita come un bene comune. Non posso trovare una motivazione agli atti vandalici, non c’è una motivazione di fondo se non quella di voler devastare, rompere, probabilmente perché non c’è nulla da fare o perché, è chiaro, i valori che si hanno non sono dei valori sani”, conclude Venturella.

L'intervista alla preside Marina Venturella nel video di Virginia Cataldi.

