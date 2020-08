Riparte la scuola, il liceo Dolci di Palermo: "Orari ridotti e lezioni anche per gli studenti positivi"

Dubbi e incertezze ma la scuola è pronta a ripartire. Fra le linee guida c’è quella di far indossare la mascherina a tutti gli studenti.

Il dirigente scolastico del Danilo Dolci di Palermo, Matteo Croce, condivide questa scelta ma pensa di ridurre in quel caso le ore di lezioni: “Non possiamo far indossare per tante ore le mascherine ai nostri studenti, quindi dovremo sicuramente attuare una riduzione di orari”.

C’è ancora tanta incertezza sulla ripartenza e il tutto è legato anche alla curva epidemiologica:

“Il nostro istituto – dice Matteo Croce – è comunque pronto a fare lezioni anche in caso di isolamento di alunni che sono risultati positivi. Abbiamo dei monitor particolari che permetteranno di seguire le lezioni a distanza. Preoccupato? Ci sono delle difficoltà ma dobbiamo risolverle e ripartire tutti insieme”.

In questo video di Marco Gullà, l'intervista a Matteo Croce.

© Riproduzione riservata