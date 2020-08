Coronavirus, a Palermo dubbi sulla riapertura delle scuole: il video alla "Pertini"

La scuola dovrebbe ripartire il 14 settembre ma al momento su come e con quali linee guida regna il caos. I dirigenti scolastici sono spiazzati e stanno cercando di non farsi trovare impreparati alla riapertura degli istituti. L’ultimo caos scolastico in ordine di tempo è stato l’annuncio, alla fine della scorsa settimana, del comitato tecnico scientifico, secondo il quale si sarebbe potuto derogare al metro di distanza fra i banchi, sopperendo con la mascherina, laddove non ci fossero state le condizioni per mantenere un distanziamento sufficiente.

“Questo è un grande dubbio - dice Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’Istituto Pertini di Palermo - soprattutto sui banchi monoposto. Ma arriveranno? E quando? Stiamo lavorando incessantemente per la riapertura in totale sicurezza ma qualche dubbio lo abbiamo noi come lo hanno anche altri miei colleghi”.

