Isola delle Femmine, sequestrati mille prodotti pericolosi in un negozio gestito da un cinese

I Finanzieri della Tenenza di Carini hanno individuato un esercizio commerciale gestito da un cinese, in cui erano posti in vendita prodotti di varia tipologia e provenienza senza i requisiti di conformità alle normative europee e nazionali.

Il controllo eseguito a Isola delle Femmine ha permesso di individuare circa un migliaio di accessori per la persona e prodotti per l’elettronica privi dei contenuti minimi di informazioni all’utente e ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori, come è possibile vedere dal video diffuso dalla guardia di finanza.

Oltre a subire il sequestro della merce, per l'esercizio commerciale sono scattate sanzioni di tipo amministrativo sino ad un massimo di 35 mila euro.

