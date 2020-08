Anello ferroviario a Palermo, continuano i lavori: riaperto un varco nella zona del porto

Riaperto il varco Santa Lucia del porto nell’ambito dei lavori per l’anello ferroviario a Palermo, che stanno proseguendo anche in questi giorni, nonostante il Ferragosto, anche in via Sicilia e in via Amari, gli altri punti dove si stanno effettuando gli interventi per un’opera che dovrebbe essere pronta nel 2022, dopo gli innumerevoli ritardi accumulati nel corso degli anni.

L’apertura del varco Santa Lucia, uno dei tre che conducono al porto, annunciato ieri da Rfi (Rete ferroviaria italiana) e dal Comune, è una novità estremamente importante soprattutto per la viabilità: questo è un passaggio utilizzato prevalentemente dei mezzi pesanti, che avevano particolarmente sofferto in questi mesi la chiusura prima totale e poi parziale del varco. In questo modo, dunque, almeno una parte di quel traffico che spesso ha messo in ginocchio tutta la zona, via Crispi in primis, dovrebbe essere decongestionato. In questo video i lavori della fermata Libertà in via Sicilia.

