Coronavirus, a Palermo in pochi con le mascherine nonostante i contagi: il video da via Maqueda

Per le strade del centro della città a Palermo, tra le vie più frequentate da turisti e autoctoni, quasi nessuno indossa la mascherina.

È in via Maqueda, soprattutto, che numerose occasioni di contagio si creano nelle code fuori dai locali, fra i gruppi nutriti di visitatori e fra tutti coloro che passeggiano senza osservare le basilari norme precauzionali per il contenimento del Covid-19. Non si indossa la mascherina, non si mantiene - non si può, dato l’afflusso di persone - il distanziamento fisico. Nel frattempo in Sicilia il numero di casi di Coronavirus cresce vertiginosamente. Il rinnovato allarme, però, non si rintraccia nella popolazione, che proprio nei luoghi in cui si radunano viaggiatori e turisti dovrebbe dimostrare più cautela.

Video di Virginia Cataldi.

Coronavirus, mascherine all'aperto a Palermo? "Giusto, ma a molti non importa"

