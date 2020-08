Coronavirus, mascherine all'aperto a Palermo? "Giusto, ma a molti non importa"

È di appena un paio di giorni la nuova ordinanza firmata da Musumeci, che fra le altre direttive indica quella di indossare la mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, qualora non si possa mantenere la distanza di sicurezza.

I commenti sulla misura sono tutti positivi: “Se può aiutare a ridurre il rischio di contagio lo faccio volentieri”, dice un passante, “sarebbe più facile se tutti indossassero la mascherina”.

“Non mi sento al sicuro a camminare per strada, ho paura quando c’è tanta gente”, dice un altro intervistato, “me ne guardo bene dall’andare in luoghi affollati, come in spiaggia”.

Nonostante, poi, si possa essere scettici rispetto all’effettiva utilità della mascherina, l’indossarla diventa un gesto di attenzione verso il prossimo: “Credo che sia una cosa giusta per il rispetto degli altri. Ci sono però tante incongruenze: alcuni virologi dicono che il virus può passare attraverso la mascherina”, afferma un ulteriore passante.

“È giusto indossarla, però la gente se ne frega. Chissà se torneremo nuovamente al lockdown”, conclude qualcun altro.

Video di Virginia Cataldi.

