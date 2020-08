In questo video, l'intervista a uno dei membri del comitato Pagliarazzi deve vivere di Misilmeri sceso in piazza davanti al palazzetto della Cultura, dove è in corso la riunione di un consiglio comunale."Tanti i disagi per i residenti della contrada, ma per tutti i cittadini di Misilmeri".

Il comitato sta protestando per l'ampliamento del deposito di oli minerali della ditta Levantoil che si trova in contrada pagliarazzi a Misilmeri

