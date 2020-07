Palermo, pista ciclabile manda in tilt il traffico in via Villafranca: le proteste

Proteste, disagi e pochi parcheggi. I lavori per la realizzazione di una pista ciclabile in via Villafranca a Palermo stanno mandando in tilt il traffico nella zona e al contempo stanno anche facendo venire a galla le proteste dei tanti residenti che si vedono ridotti drasticamente i parcheggi nella zona.

“Una vergogna - dice un residente di via Villafranca - il traffico è impazzito e non riusciamo nemmeno più a posteggiare le nostre auto”.

La pista ciclabile - come si vede in questo video di Marco Gullà - è anche interrotta e comunque in via di definizione.

“Pensate appena ci sarà la scuola - dichiara un altro residente - non oso immaginare cosa succederà a settembre”.

