Mafia, il video delle riunioni sulla droga in una parruccheria: patto per la pace tra le famiglie a Palermo

Una riunione del febbraio 2017 in un'agenzia di onoranze funebri servì a decidere chi avrebbe venduto la droga nella famiglia mafiosa di corso Calatafimi. Emerge dall'operazione condotta oggi dai carabinieri a Palermo e denominata Eride.

A stabilire chi doveva vendere gli stupefacenti era stato il boss Filippo Annatelli. Il progetto proposto da Mirino prevedeva l'estromissione delle persone che gestivano il traffico di droga fino a quel momento.

Ma i carabinieri sono riusciti a documentare in particolare due summit, come si vede in questo video con le intercettazioni, che sono avvenuti nell'aprile del 2018 in una "parruccheria". Al primo hanno preso parte Filippo Annatelli, Salvatore Mirino e Gaspare Rizzuto, reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro. Al secondo ha preso parte, oltre a Rizzuto, anche Salvatore Pispicia, uomo d'onore di Porta Nuova nonché diretta espressione della volontà mafiosa del cugino Gregorio Di Giovanni, capo del mandamento mafioso di Porta Nuova.

Gli incontri si erano resi necessari dopo alcune espressioni di Enrico Scalavino, che aveva riportato al proprio boss un presunto inasprimento dei rapporti con la vicina famiglia mafiosa. Due incontri chiarificatori per continuare a collaborare nel traffico e nella redistribuzione di stupefacenti, attività redditizia per Cosa nostra palermitana.

